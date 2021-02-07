В Германии призвали не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не связывать вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Министр предупредил, что если трубопровод не достроят, Германия лишится больших инвестиций. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным никак не связана с реализацией «Северного потока — 2».
«Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», — пояснил Альтмайер.
Кроме того, он отметил, что даже если проект не завершат, Россия не будет продавать меньше газа. Он напомнил, что есть первая очередь «Северного потока» и транзит через Украину.(РИА Новости)