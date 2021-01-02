В Германии потребовали продлить локдаун

Несколько наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса федеральных земель Германии потребовали от правительства продлить локдаун. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас режим жестких ограничительных мер, установленный в ФРГ, действует до 10 января. Теперь же от одних регионов появилось предложение продлить срок его действия до 31 января, другие требуют продлить запреты на более короткий срок, но продолжать мониторинг ситуации .

По информации издания, федеральн ое правительство склоняется к варианту с продолжением локдауна до 31 января.

С 16 декабря власти Германии ввели строжайший карантин за всю историю страны из-за пандемии коронавируса. Президент страны Франк — Вальтер — Штайнмайер призвал немцев не видеться с родственниками лично во время празднования Рождества. Он считает, что передать подарки и провести время вместе можно и позже, а сейчас необходимо справиться с эпидемией.