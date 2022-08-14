Власти Германии считают, что Польша виновна в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер, передает Газета.ru.

Министр окружающей среды Бранденбурга Аксель Фогель назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли ртути. Однако, как она туда попала, никто до сих пор не может установить. Волонтеры сейчас вывозят из реки тонны мертвой рыбы. Кроме того, на месте работают представители экстренных служб ФРГ.

Отмечается, что специалисты после первых результатов проб воды, которые показали высокое содержание ртути, заявили о технической ошибки. Исследование было решено провести повторно.

Накануне заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявлял, что полиция страны назначила награду в размере 1 млн злотых за помощь в поиске виновных в загрязнении реки Одра, где сейчас гибнет рыба.

10 августа польские рыбаки сообщили об экологической катастрофе на Одере — массовая гибель рыбы в пограничной с Германией реке была вызвана сливом в водоем ядовитого растворителя.