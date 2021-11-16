Кабинет министров Германии не стал называть президента Беларуси Александра Лукашенко лидером республики. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

Речь идет об официальном сообщении для прессы, в котором были раскрыты подробности телефонного разговора Ангелы Меркель, временно исполняющей обязанности немецкого канцлера, и белорусского лидера.

«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня разговор с Александром Лукашенко. Канцлер и господин Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Беларусью и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», — сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

В ходе состоявшейся 15 ноября беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, в числе которых — ситуация с мигрантами на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.