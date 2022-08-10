При организационной поддержке Генеральной прокуратуры в Баку состоялась конференция на тему «Свобода медиа и обеспечение информационной безопасности общества в условиях усиливающегося влияния социальных сетей».

Как сообщает АПА, в конференции, организованной с целью оздоровления в Азербайджане информационной среды, пресечения тиражирования неточной информации и информации сомнительного источника, приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, исполнительный директор Агентства развития медиа, председатель Совета прессы, а также руководители медиа-структур, представители вузов и НПО.

В своем выступлении на конференции генпрокурор К.Алиев отметил, что при распространении в СМИ призывов, направленных на нарушение прав и свобод граждан, ослабление обороноспособности государства, а также совершении действий, направленных против национальной безопасности Азербайджана нужно принимать решительные меры в соответствии с направлением деятельности прокуратуры.

Выступивший далее председатель Совета прессы Афлатун Амашов предложил создать комиссию для совместной деятельности Генпрокуратур и медиа. Он добавил, что, вероятно, скоро будет принят Реестр СМИ и начнется выдача единых лицензий журналистам: «Думаю, что такими шагами можно просвещать общество и влиять на пользователей социальных сетей. Если образованный журналист не все понимает и не любит свою страну, я считаю, что он не может стать здоровым гражданином и здоровым журналистом. В то же время мы должны прививать журналистам любовь к Родине».

А.Амашов подчеркнул, что случаи рэкета продолжаются, и высказался за ужесточение законодательства в сфере борьбы с ним.

На конференции выступили также заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, начальник Управления по неуголовному исполнению Генпрокуратуры Эльнур Мусаев, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, руководители медиа-структур, представители вузов и НПО. Выступившие обсудили главные задачи, стоящие перед медиа.