В Гааге прошла акция в поддержку объективного расследования дела MH17

Акция в поддержку объективного и беспристрастного расследования крушения Boeing в Украине в июле 2014 года прошла в воскресенье в Гааге. Собравшись на одной из самих оживленных площадей города, ее участники раздавали всем желающим специальное издание газеты De Andere Krant, посвященное трагедии, а также активно обсуждали тему с заинтересованными прохожими.

«Расследование шло очень долго и в итоге огласило выводы, с которым согласиться весьма трудно, поскольку не было использовано обилие доказательного материала, не было допрошено множество свидетелей, не было проявлено своевременного интереса к сбору доказательств с места крушения самолета, — отметил в беседе с ТАСС один из организаторов мероприятия Дмитрий Писарев. — В итоге выводы расследования вызывают очень серьезные вопросы. В раздаваемой нами газете хорошо описывается, в чем опытные независимые журналисты видят изъяны проведенного расследования и на чем следовало бы заострить внимание официальному расследованию, общественности и суду, который уже на базе выводов расследования приступил к проведению процесса над теми, кто были названы подозреваемыми».

«Мы видим, что во всей этой истории зияют огромные бреши, очень много нестыковок, и не хотим дать этому вопросу оказаться забытым, — подчеркнул он. — Мы раздаем людям газеты и видим, что многие уже даже не понимают, о чем идет речь. Многие не узнают название рейса, который раньше был у всех на устах. Теперь приходится разъяснять, о чем, собственно, идет речь. Если так продлится дальше, если следствие уведет все концы в воду, в чем существуют очень серьезные опасения, то потом уже до истины будет не докопаться. Спустя 8-10 лет это, возможно, будет уже недостижимо».

Организатор акции добавил, что считает маловероятным, что общественное сознание изменится и что официальные круги обратят внимание на доказательства, полученные независимым журналистами. «Большинство проходящих сторонятся и даже опасаются брать газету, интереса к вопросу не проявляют, хотя несколько лет назад крушение Boeing считалось национальным событием, — обратил внимание он. — Сейчас это совершенно никому не нужно, и если крупные СМИ не начнут под нашим давлением освещать эти вопросы, то, честно говоря, надежд мало. Но наша совесть чиста, потому что мы выполняем наш скромный долг, пытаемся донести до общественного сознания все эти факты».