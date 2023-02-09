Президент России Владимир Путин принимал непосредственное участие в том, что происходило в Донбассе после 2014 года и несет ответственность за крушению лайнера MH17 17 июля 2014 года. К такому выводу пришли участники Объединенной следственной группы (JIT) на пресс-конференции в Гааге.

По данным судебного приговора, вынесенного 17 ноября 2022 года, лайнер был сбит из ЗРК «Бук», прибывшего из Курска на территорию непризнанной Донецкой народной республики в ночь на 17 июля 2014 года. На следующее утро установку вывезли обратно в Россию.

Следователи продемонстрировали два перехваченных телефонных разговора с участием главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, датированные июлем 2014 года. В обоих случаях Аксенов утверждает, что решение от отправке «Бука» в ДНР принял «никакой [не] генерал, никакой не министр обороны», а «самый первый лично»: «Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение», — говорит на записи чиновник.

Представители JIT также опубликовали запись, которую назвали разговором самого Путина с Игорем Плотницким, руководителем самопровозглашенной Луганской народной республики. Сообщается, что запись была сделана в ноябре 2017 года. В ней Путин и Плотницкий говорят о «военной составляющей», социально-экономической ситуации и обмене пленными. Плотницкий просит о личной встрече, Путин соглашается.

Команда следователей пообещала раскрыть все данные, которые удалось установить в ходе расследования: это поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Однако Путина осудить вряд ли удастся, констатировали в JIT: «Президент РФ пользуется иммунитетом в соответствии с международным правом. По закону Нидерландов, главы государств не могут быть осуждены за любые преступления, даже за военные преступления в течение исполнения срока их полномочий».

Также следователи рассказали, что процесс будет поставлен на паузу: полученных результатов недостаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения против других возможных причастных. (moscowtimes.ru)