«Это утро должно стать началом нашего пути к новому правительству», — этими словами кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц открыл церемонию подписания коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90″/»зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП). Выступая в музее «Футуриум» в Берлине во вторник, 7 декабря, Шольц заявил, что изначально все усилия новой коалиции потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер пояснил: «Сейчас начинается время действий». Сопредседательница «зеленых» Анналена Бербок заявила о коалиционном договоре, «соответствующем действительности, соответствующем социальной реальности». Затем свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и «зеленых» и три представителя СвДП.

Партия «Союз-90″/»зеленые» накануне дала согласие на вступление в коалицию с социал-демократами и либералами. В выходные аналогичные решения были приняты на чрезвычайных партийных съездах СвДП и СДПГ. Ожидается, что 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером и новый кабинет министров ФРГ будет приведен к присяге. Уже официально озвучены имена всех кандидатов на министерские посты в будущем правительстве, которое по политическим цветам трех партий называют «светофором». Линднер получил один из главных постов в новом кабинете, он возглавит министерство финансов. Бербок станет министром иностранных дел, а второй сопредседатель «зеленых» Роберт Хабек возглавит министерство экономики и защиты климата, а также займет пост вице-канцлера. (DW)