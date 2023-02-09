Ущерб экономике от землетрясений в Турции, вероятно, превысит $2 млрд и может достичь $4 млрд.

Такую оценку дает международное рейтинговое агентство Fitch Raitings.

Эксперты Fitch отмечают, что страховые убытки Турции будут в разы ниже, предположительно, на уровне $1 млрд. Причина — низкое страховое покрытие в пострадавших регионах.

В частности, Турецкий пул страхования на случай катастроф (TCIP), который был создан после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах. На человеческие потери он не распространяется.