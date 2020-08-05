В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27

Пограничная охрана Финляндии утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27 нарушили финское воздушное пространство.

Минобороны Финляндии 28 июля заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ ранее заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.