В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27

Пограничная охрана Финляндии утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27 нарушили финское воздушное пространство.
Минобороны Финляндии 28 июля заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ ранее заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.
«Пограничная служба завершила предварительное расследование нарушения границы, имевшего место 28 июля. Следствие подтвердило, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо. Истребители прибыли в воздушное пространство Финляндии в 14.07. Пролетев в финском воздушном пространстве около одной минуты и на расстоянии 10 километров, истребители покинули финское воздушное пространство. Самолеты прошли на глубине 600 метров в Финляндии», — говорится в сообщении в среду.
МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.(РИА Новости)