В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с забастовками в Беларуси

Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Беларуси и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию — это фундаментальное право, которое должно соблюдаться», — сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе.