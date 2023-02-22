Объем потребления газа странами Евросоюза (ЕС) в августе 2022 года — январе 2023 года снизился на 19,3% относительно среднего показателя за такой же период в последние пять лет. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Евростата на своем сайте.

В некоторых странах ЕС использование топлива снизилось до 50% по сравнению с пятилетним средним значением. К таким государствам относятся Финляндия (-57,3%), Литва (-47,9%), Швеция (-40,2%).

Меньше всего потребление топлива среди европейских стран снизилось в Ирландии — менее 1%. В Испании показатель упал на 13,7%, в Словении — на 14,2%. Больше газа, чем обычно, потребляли Мальта — на 12%, Словакия — на 5%.

Во второй половине июля представители стран ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.