В Европе готовят санкции против военной хунты в Мьянме

Европейский Союз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта, захватившая в начале февраля власть в этой стране. Решение о введении штрафных мер может быть принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 марта, сообщает в понедельник, 8 марта, агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Руководство шведского текстильного концерна H&M заявило, что встревожено и шокировано сообщениями о применении силы в отношении демонстрантов в Мьянме — одной из стран, на фабриках которой шьется одежда его марок. Концерн сообщил, что приостановил предоставление новых заказов фабрикам в Мьянме. По информации на сайте H&M, концерн работает примерно с 45 поставщиками из Мьянмы.

В тот же день в Мьянме состоялась общенациональная забастовка, к которой призвали несколько профсоюзов. В крупнейшем городе страны Янгоне были закрыты магазины, филиалы банков и фабрики. Силы безопасности контролировали в центре города транспорт, чтобы помешать людям присоединиться к протестам. Несмотря на это, в городе прошли демонстрации. Свидетели сообщают о выстрелах и применении светошумовых гранат во многих районах мегаполиса. (DW)