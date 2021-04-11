В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента.

Как утверждает политик, Россия якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для Запада.