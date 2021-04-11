В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента.
Как утверждает политик, Россия якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для Запада.
По словам главы Европейской народной партии, санкции следует ужесточить в случае эскалации ситуации на востоке Украины. В частности, Вебер предложил прибегнуть к масштабному замораживанию счетов российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.(РИА Новости)
| 2021-04-11T11:34:36+04:00 11 апреля 2021, 12:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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