В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента.
Как утверждает политик, Россия якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для Запада.
По словам главы Европейской народной партии, санкции следует ужесточить в случае эскалации ситуации на востоке Украины. В частности, Вебер предложил прибегнуть к масштабному замораживанию счетов российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.(РИА Новости)