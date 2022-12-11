Заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные источники в своем Twitter-аккаунте.

По данным агентства, федеральная прокуратура пока не представила имена подозреваемых.

Согласно заявлению прокуратуры, накануне в доме Кайли провели обыск.

Ранее издание Le Soir сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Кайли задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции.

9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.