В ЕС заявили, что решение России признать независимость «ДНР» и «ЛНР» является нарушением международного права, и обещают решительную реакцию на этот шаг. «Признание двух сепаратистских регионов на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС со своими партнерами будет реагировать с «твердостью и решительностью». Такой же текст в своем Twitter в понедельник опубликовал и глава Евросовета Шарль Мишель. (ТАСС)