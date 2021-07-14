Еврокомиссия предложила запретить с 2035 года выпуск в Евросоюзе автомобилей на традиционном топливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«Более жесткие стандарты выбросов для автомобилей ускорят переход к транспорту с нулевыми выбросами. Они будут требовать снижения к 2030 году углеродных выбросов [производимых в ЕС] автомобилей на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, а к 2035 году — на 100%. В результате все новые машины, зарегистрированные [в странах ЕС] в 2035 году, будут нулевыми по своим углеродным выбросам», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Еврокомиссии предложили новые нормы по размещению заправок и зарядных станций. По новым правилам водородные колонки должны располагаться каждые 150 км, а зарядные станции для электромобилей — через каждые 60 км.