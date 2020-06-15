В ЕС и Великобритании согласились с необходимостью активизировать переговоры по Brexit

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества нуждаются в новом импульсе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и Великобритании по итогам онлайн-саммита.

«Тем не менее стороны согласились, что необходим новый импульс. Они поддержали согласованные главными переговорщиками планы интенсификации переговоров в июле и создания максимально благоприятных условий для заключения и ратификации сделки до конца 2020 года. Это должно включать, по возможности, скорейшее достижение понимания принципов, лежащих в основе любого соглашения», — отмечается в нем. Во встрече в онлайн-формате приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, председатель Европарламента Давид Сассоли, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье.

«Стороны приняли к сведению решение Великобритании не запрашивать никого продления переходного периода», — отмечается в коммюнике. Подчеркивается, что этот этап в отношениях Лондона и Брюсселя завершится 31 декабря 2020 года.(РИА Новости)