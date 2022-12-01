Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран «Большой семерки» имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.

По словам европейского дипломата, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна согласиться на сделку, которая должна быть одобрена всеми правительствами ЕС в письменной форме

«Предел цены установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть,», — сказал дипломат ЕС.

По словам дипломатов ЕС, пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

«Польша должна дать согласие. Если это произойдет, до завтра будет письменная процедура утверджения решени», — сказал дипломат.

Польские дипломаты заявили, что консультации с Варшавой продолжаются.

Сообщается, что Литва и Эстония, которые поддержали стремление Польши установить как можно более низкий потолок, также согласились с лимитом в 60 долларов.

к пятнице.