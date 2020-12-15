В Ереване снова неспокойно

Несколько тысяч сторонников оппозиции во вторник вечером с привокзальной площади Еревана «Сасунци Давид» начали «марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает  ТАСС.

«Армения — без Никола, Никол, предатель! Наш народ должен выбрать — он за Никола, или же за страну», — заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В настоящий момент сторонники оппозиции перекрыли часть проспекта Тигран Мец и направляются к площади Республики, где находится здание правительства. Полиция несет усиленную службу, однако не задерживает участников акции протеста.

Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

| 2020-12-15T18:24:24+04:00 15 декабря 2020, 19:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss