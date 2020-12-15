В Ереване снова неспокойно

Несколько тысяч сторонников оппозиции во вторник вечером с привокзальной площади Еревана «Сасунци Давид» начали «марш достоинства» с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

«Армения — без Никола, Никол, предатель! Наш народ должен выбрать — он за Никола, или же за страну», — заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В настоящий момент сторонники оппозиции перекрыли часть проспекта Тигран Мец и направляются к площади Республики, где находится здание правительства. Полиция несет усиленную службу, однако не задерживает участников акции протеста.

Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.