В Ереване протестующие продолжают блокаду парламента

Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

«Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов…. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна – ред.)» — сказал политик в прямом эфире в Facebook. (РИА Новости)