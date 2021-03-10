В Ереване протестующие продолжают блокаду парламента

Представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 16.00 планируется провести крупный митинг.
Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.
«Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов…. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна – ред.)» — сказал политик в прямом эфире в Facebook. (РИА Новости)