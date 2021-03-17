В Ереване оппозиция блокирует входы в минобразования, куда должен приехать Пашинян

Около сотни сторонников оппозиции собрались в среду утром возле Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, чтобы заблокировать входы в здание. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, активисты ожидают, что сюда приедет премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения без Никола! Он должен уйти в отставку», — скандируют участники акции.

У входа в здание сотни полицейских организовали усиленный кордон и оцепили ведомство, чтобы оппозиционеры не смогли препятствовать проходу главы правительства. На месте работает специальный отряд полиции.

| 2021-03-17T12:08:35+04:00 17 марта 2021, 11:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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