В Ереване оппозиционеры окружили здание полиции

Многотысячная толпа сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» окружили здание полиции в Ереване. Они требуют встречи с главой ведомства, сообщил портал Arminfo.

На митинг также вышли брат третьего президента страны Сержа Саргсяна — Александр Саркисян. Протестующие требуют у полиции ответить за «устроенные бесчинства».

Оппозиция планирует дойти до здания генпрокуратуры.

Ранее в Ереване полиция задержала 25 человек на акции протеста у правительственного здания в армянской столице. (gazeta.ru)