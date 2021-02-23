В Ереване оппозиционеры окружили здание полиции

Многотысячная толпа сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» окружили здание полиции в Ереване. Они требуют встречи с главой ведомства, сообщил портал Arminfo.

На митинг также вышли брат третьего президента страны Сержа Саргсяна — Александр Саркисян. Протестующие требуют у полиции ответить за «устроенные бесчинства».

Оппозиция планирует дойти до здания генпрокуратуры.

Ранее в Ереване полиция задержала 25 человек на акции протеста у правительственного здания в армянской столице. (gazeta.ru)

| 2021-02-23T20:28:55+04:00 23 февраля 2021, 20:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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