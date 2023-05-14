Армения сейчас не получает заказанное у РФ вооружение, при этом поднималась тема с выходом республики из ОДКБ, утверждает секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Новую газету. Европа».

«В последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе кардинально изменилась. Договорные обязательства не соблюдаются», — заявил Григорян.

По словам политика, теперь следует искать новые поставки вооружения и механизмы.

Как подчеркнул Григорян, «Армения объективно не получает то, за что платила России».

Секретарь СБ обратил внимание, что действительно затрагивался вопрос с выходом Армении из ОДКБ.