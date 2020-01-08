В Ереване арестован автор фейковой новости о поздравлении Пашиняна Трампу

Автор фейковой новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа в связи с убийством высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, арестован. Об этом в среду сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) страны.

«Автору фейковой страницы в Facebook на имя Дианы Арутюнян предъявлено обвинение по статье «Разжигание расовой, религиозной или национальной ненависти с использованием СМИ» Уголовного кодекса Армении. Мерой пресечения в его отношении избран арест», — сообщили в пресс-службе ведомства.

3 января на странице в Facebook на имя Дианы Арутюнян появилось сообщение о том, что Пашинян отправил поздравительное послание Трампу в связи с убийством Сулеймани. Премьер Армении на своей странице в Facebook опроверг данное сообщение, отметив, что такие фейковые новости являются угрозой национальной безопасности страны. 5 января СНБ установила личность и задержала автора фейковой страницы.

Пентагон 3 января сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. (ТАСС)