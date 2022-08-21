Жителям украинского Энергодара раздадут 25 000 таблеток иодида калия на случай радиационного выброса на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, выразив надежду, что повода принимать препарат никогда не будет. «То, что Запорожская АЭС находится в руках военных террористов и на ядерном объекте регулярно происходят вооруженные провокации, заставляет нас принимать дополнительные меры безопасности» — объяснил Орлов.

Мэр города сообщил, что сейчас радиационный фон на станции и в городе соответствует норме. Принимать лекарства не нужно даже в качестве средства профилактики. «Но калия иодид должен быть в аптечке каждой семьи, находящейся в Энергодаре», — отметил Орлов. Иодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов иода в случае радиационного загрязнения.