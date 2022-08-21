Жителям украинского Энергодара раздадут 25 000 таблеток иодида калия на случай радиационного выброса на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, выразив надежду, что повода принимать препарат никогда не будет.
«То, что Запорожская АЭС находится в руках военных террористов и на ядерном объекте регулярно происходят вооруженные провокации, заставляет нас принимать дополнительные меры безопасности» — объяснил Орлов.
Мэр города сообщил, что сейчас радиационный фон на станции и в городе соответствует норме. Принимать лекарства не нужно даже в качестве средства профилактики. «Но калия иодид должен быть в аптечке каждой семьи, находящейся в Энергодаре», — отметил Орлов.
Иодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов иода в случае радиационного загрязнения.
Ранее власти страны из-за неоднократных обстрелов атомной электростанции провели серию учений по ликвидации последствий выбросов. Украинские спасатели в полном защитном снаряжении отработали оказание помощи пострадавшим от ядерного взрыва и порядок действий в подобной ситуации. В ближайшие дни будут проведены еще одни такие учения. В случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать 400 000 жителей из Запорожской и Днепропетровской областей. В 50-километровую зону обязательного отселения попадут города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие.
Запорожская АЭС была захвачена российскими солдатами в начале марта, работоспособность станции поддерживают украинские инженеры. В последние недели территория возле объекта неоднократно подвергалась обстрелам, в этом обе стороны обвиняют друг друга.
В ходе одной из атак произошла остановка одного из трех работавших энергоблоков, также были повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. (moscowtimes.ru)