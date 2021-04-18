В Эквадоре избрали нового президента

Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское «Движение КРЕО», набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства. Об этом сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней.

По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля. (ТАСС)