В Эквадоре избрали нового президента

Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское «Движение КРЕО», набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства. Об этом сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней.

По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля. (ТАСС)

| 2021-04-18T03:00:37+04:00 18 апреля 2021, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss