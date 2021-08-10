Власти Египта с 1 ноября установят минимальные цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания, заявил министр туризма страны Халед аль-Анани, которого цитирует РИА «Новости».

«С отельерами мы договорились с 1 ноября 2021 года установить минимальные цены на номера. Минимальная цена [за сутки] в пятизвездочном отеле будет от $40, а для четырехзвездочного — $28», — сказал министр.

По его словам, также планируется запуск внутренних рейсов с курортов к популярным экскурсионным объектам — за сутки можно будет отдохнуть на море, посетить экскурсии и вернуться в свой отель.