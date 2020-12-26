В Эфиопии произошла масштабная резня: погибли более 200 человек

В западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии на этой неделе погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Об этом вечером сообщает Reuters со ссылкой на волонтеров Красного Креста.

Отмечается, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.

Волонтер Мелесе Месфин сообщил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших.

Атаку осуществили неустановленные вооруженные лица.

Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.