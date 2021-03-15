В Дании у умершей после прививки AstraZeneca выявили необычные симптомы

Женщина, скончавшаяся после прививки вакциной AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину, изучением которой сейчас занимаются специалисты, сообщило датское медицинское агентство.
«В этом случае наблюдается необычная клиническая картина, связанная с гибелью пациентки, которая требует изучения. Подобную симптоматику агентство обнаружило в нескольких других отчетах в европейских базах данных», — говорится в сообщении. В агентстве пояснили, что в Норвегии в минувшую субботу были описаны предполагаемые побочные эффекты, аналогичные описываемой в Дании картине заболевания.
«У датской пациентки наблюдалась необычная клиническая картина с низким количеством тромбоцитов, тромбов в небольших и крупных сосудах, а также кровотечением», — пояснили в агентстве и добавили, что ситуация с погибшей женщиной будет тщательно изучена, специалисты выяснят причины летального исходаРИА Новости.()