Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане увеличилось до 2,5 тыс. Подсчет количества погибших животных продолжается, сообщается на официальном Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.

«Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2 500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что большое количество тюленей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

«Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных», — добавили в ведомстве. (ТАСС)