В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 9 марта стартует показ турецкой семейной комедии — «Что будет со мной?» («Ne olacak halim?»), сообщает #.

Режиссёр и сценарист фильма Семра Дюндар.

В главных ролях Эмре Алтуг, Алгы Эке и Л емиФилозоф.

Известный ведущий Халим Пекьяман не любит детей и проводит свои дни, живя жизнью «плейбоя». Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он говорит о детях в прямом эфире. Объявленный врагом детей, его выгоняют из телеканала, и он отправляется в загородный дом в Кушадасы. Его путь пересекается с Мелек, которую бросил муж, и которая борется за свою жизнь со своими четырьмя детьми. Халим, влюбленный в Мелек, по иронии судьбы вынужден присматривать за её детьми. Сможет ли он забыть свою роскошную жизнь в Стамбуле и стать семьянином?