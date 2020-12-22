В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку

К 125-летнему юбилею великого русского поэта Сергея Есенина творческой командой Российского информационно-культурного центрав Баку (РИКЦ) снят документальный фильм,посвященный бакинского периоду жизни и творчества поэта, сообщает РИКЦ.

Режиссером фильма является Рустам Гусейнов. В получасовом фильме подробно рассказывается о обстоятельствах, которые привели поэта в город Баку, людей, оказавших влияние на поэта, впечатлениях и историях сопровождавших его бакинскую жизнь, бурной литературной и общественной жизни, отношениях с властями и коллегами по литературной жизни, первых публикациях ряда произведений и последующим влиянием личности и творчества Есенина на литературную жизнь Азербайджана.

Фильм показывает ряд малоизвестных фактов биографии и творчества Сергея Есенина, в нем использованы уникальные архивные материалы, редкие фотографии Сергея Есенина и его близких друзей, личные письма и документы, кадры первых публикаций ряда произведений великого поэта и видео хроникитого времени. Фильм в деталях показывает каждый визит поэта, атмосферу, его окружавшую, и итоговые результаты, оказавшие большое влияние на жизнь и творчество самого Сергея Есенина, его друзей и последователей. Особое внимание в фильме уделено есенинским местам, подробно рассказывается о каждом из них,их последующей судьбе и современном состоянии.