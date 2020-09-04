В Чехии заявили об угрозе срыва консультаций с Россией из-за Навального

«Хотя намеченные консультации призваны затронуть проблемы в двусторонних отношениях между Чехией и Россией, а ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям», — сказал Петршичек в интервью пражскому сетевому изданию Deník N.(РИА Новости)