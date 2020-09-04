В Чехии заявили об угрозе срыва консультаций с Россией из-за Навального

Глава МИД республики Томаш Петршичек заявил, что инцидент с Алексеем Навальным ставит под угрозу готовящиеся политические консультации между республикой и РФ.
Политические консультации об улучшении отношений между Россией и Чехией, о которых договорились МИД обеих стран, должны были начаться в середине августа. Но, как ранее сообщил РИА Новости информированный источник с чешской стороны, консультации были отложены на неопределенное время в связи с ситуацией в Белоруссии.
«Хотя намеченные консультации призваны затронуть проблемы в двусторонних отношениях между Чехией и Россией, а ситуация с господином Навальным будет нами решаться совместно с другими странами Евросоюза, тем не менее, речь в данном случае идет о столь важном деле, что оно угрожает готовящимся консультациям», — сказал Петршичек в интервью пражскому сетевому изданию Deník N.(РИА Новости)