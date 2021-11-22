В Бельгии на протестах против новых карантинных ограничений полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает Bloomberg Quicktake в воскресенье, 21 ноября.

Прежде власти Бельгии решили вернуть обязательную удаленную работу и масочный режим с 10-летнего возраста.

Премьер-министр Александр Де Кру заявил, что только высокий уровень COVID-вакцинации позволяет Бельгии избежать введения жесткого локдауна.

Во время акции протеста митингующие вступали в конфронтации с силовиками, бросали в них камни, а те применяли слезоточивый газ.

Напомним, что Бельгия возвращает и усиливает масочный режим. Также предприятиям страны указано перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в период с 20 ноября по 13 декабря. (korrespondent.net)