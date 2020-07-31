В британском парламенте появится русский лорд

Издатель The Independent Евгений Лебедев займет место в британской Палате лордов. Он попал в список кандидатов на получение титула пэра, как сообщает Эхо Москвы, об этом пишет газета The Guardian.

Большую часть жизни Лебедев – сын акционера российской «Новой газеты» и бывшего сотрудника Службы внешней разведки — провел в Британии. Он гражданин этой страны и состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном. Местная пресса не так давно обсуждала Лебедева и его отца в связи с долгожданным докладом о влиянии России на британские выборы. Имена олигархов, якобы причастных к этому, не назывались, но СМИ считают, что речь может идти, в том числе, о семье Лебедевых.