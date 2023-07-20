Член Палаты лордов Великобритании Индарджит Сингх считает, что России стоит предложить членство в НАТО в обмен на вывод войск из Украины.

Он выдвинул это предложение во время заседания парламента, пишет Sky News. «Путину нравится изображать из себя сильного человека, защищающего Россию-матушку от предполагаемой угрозы со стороны альянса НАТО. Если бы Запад открыто предложил России членство в НАТО в обмен на ее полный уход из Украины, это полностью подорвало бы доверие к Путину и помогло бы положить конец страданиям украинского народа и способствовать делу мира во всем мире», — сказал он.

Издание отмечает, что его предложение возмутило коллег со всей верхней палаты. Министр иностранных дел Тарик Ахмад ответил: «Я уверен, что лорд Сингх действует из лучших побуждений, но боюсь, что не могу согласиться с этим предложением… Может быть кто-то, кто может остановить эту войну, — это г-н Путин, и он может ее остановить. прямо сейчас», — цитирует его The Guardian. (УНИАН)