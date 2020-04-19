В Британии оценили риски заразиться COVID-19 через еду и упаковку

Правительство Великобритании выпустило руководство, в котором содержится информация о рисках заражения коронавирусом через продукты питания и упаковку от них, пишет газета Daily Post.
В руководстве утверждается, что заражение коронавирусом через пищу маловероятно, так как респираторные заболевания и коронавирусы, в отличие от норовирусов, не передаются через продукты и упаковки от них.
Авторы исследования уверены, что даже если в пище присутствует вирус, «тщательная обработка еды убьет его».
Ранее радио Sputnik сообщило, какую еду шеф-повар назвал опасной для заказа через доставку (ria.ru).