Головная боль, насморк и боль в горле – это самые распространенные симптомы инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», пишет Express.

Об этом заявила британский доктор Клэр Стивс. По ее словам, правительству королевства необходимо включить указанные признаки в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее cообщалось, что медицинские отчеты из Великобритании, США и Южной Африки позволили определить восемь основных симптомов новой разновидности коронавируса. Среди них – усталость, ночная потливость и ломота в теле (aif.ru)