«Под видом восстановления оккупированных территорий Карабаха, Азербайджан создает военно-политический плацдарм для ведения экспансионистской политики». Об этом заявил «глава МИД Арцаха» Давид Бабаян, комментируя по просьбе «Новости Армении» последние сообщения о строительстве дорог в оккупированном Карабахе.

«То, что сейчас происходит в Карабахе необходимо рассматривать в разных срезах, но самое главное то, что все происходящее имеет геополитическую подоплеку. Причем не столько локальную, направленную против Арцаха и Армении, сколько региональную и в какой-то степени глобальную, преследуя цели за пределами Закавказья, в сопредельных геополитических пространствах.

Мы видим, что создается своего рода транспортная инфраструктура экспансионистского толка. Причем момент выбран очень удобный – восстановление «оккупированных земель» от «армянского варварства» и так далее. На самом деле видим, что закладывается основа для наступательной политики Турции и Азербайджана в будущем. Они создают очень разветвленную сеть дорог, тоннелей, которые позволят перебрасывать очень большое количество войск на границу с Ираном, а также взять в кольцо российский миротворческий контингент. Самое большое присутствие Турции в Азербайджане в Нахиджеване и Гяндже. Цель связать эти районы, связать их с Араксом. Этому посвящены масштабные транспортные проекты.

В случае строительства тоннеля под Мравским (Муровским) хребтом Азербайджану удастся решить несколько задач. Во-первых, параллельно строительству транспортного тоннеля может быть построен тоннель для отвода воды из Тертера. Тоннель позволит оперативно перебросить большое количество войск из Гянджи к Иранской границе, взять в кольцо российский миротворческий контингент. Естественно, вместе с Арцахом. При этом Армения будет полностью в блокаде. Это позволит решать вопросы наступательного характера против Ирана, перебрасывать войска в секретном режиме. Аналогичные проекты наступательного характера в других оккупированных территориях Арцаха, разветвленная сеть дорог, и цели очень далеко идущие. Понимание происходящего позволит быть подготовленным и реагировать», — заявил Давид Бабаян.

Весьма смелый полет фантазии у товарища «министра». Фактически он обвиняет Азербайджан и Турцию в каких-то далеко идущих планах — от взятия в кольцо российских миротворцев до подготовки нападения на Иран. Только вот зачем это нужно Баку и Анкаре, он предпочел не распространяться. Наверное, потому что ответа на такое у него нет. Вряд ли Азербайджан и Турция настроены на резкое ухудшение отношений с Россией, чреватое военными действиями (как бы об этом ни мечталось Бабаяну), да и лезть войной на Иран у них каких-то видимых оснований нет.

Прокомментировать # эти версии Давида Бабаяна согласился российский эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов:

— Прежде всего, хочу отметить весьма грамотную, но от того не менее бесполезную попытку так называемого «главы МИД Арцаха» Давида Бабаяна внести в умы экспертного сообщества незримую тень всепоглощающего турецко-азербайджанского экспансионизма. Совершенно очевидно, что любая страна желает улучшить для себя логистику на своей территории, тем более на возвращенной от многолетней оккупации, и в том числе обеспечить комфортное продвижение своих воинских подразделений к той или иной точке. Будет комфортно армии — будет комфортно и населению, и наоборот.

Выплеск стратегического ума сына «Арцаха» не допускает мысли о том, что в современных условиях любых целей можно достигать путём переговорного процесса, и у меня, русского эксперта, чьи прадеды воевали не раз с Османской Империей, должно быть гораздо больше опасений по поводу турецкой экспансии по тем или иным направлениям. Но их нет, так как Россия не раз доказывала, что способна умело лавировать, пусть даже и пересекаясь с турецкими интересами, но в итоге всегда договаривалась без острых фаз конфликта.

Я это к чему? Мне странны рассуждения Давида Бабаяна как некоего стратега. Армянский народ долгие годы прекрасно чувствовал себя под покровительством Османской Империи и только в результате геополитических игр, предал турок в надежде на собственную государственность, в том числе и за счёт азербайджанских земель. И теперь, после Карабахской войны пришло осознание того, что многое придётся вернуть и остаться на той территории, которая была в рамках советских границ и, возможно, потерять и иные важные стратегические районы. И на этом фоне стали появляться подобные страхи о страшных турках и азербайджанцах, которые, более того, решили захватить Иран и окружить российских миротворцев.

Вот скажите мне, кто в здравом уме сейчас решится на конфликт с Россией? С мощнейшей мировой державой, обладающей сильной армией и флотом? По крайней мере, это точно не турки, не говоря уже об Азербайджане, с которым нас связывают крепкие исторические связи, и с которым у Москвы существует полное взаимопонимание.

К сожалению, это и является раздражителем для части армян, которые привыкли думать, что за их грехи и фантазии должна платить Россия. И попытка Бабаяна проявить стратегическое мышление направлена прежде всего на дестабилизацию мирного процесса урегулирования в Закавказье, с целью привлечь внимание в том числе и тех мировых игроков, которые недовольны достигнутыми договоренностями под гарантии России и Турции.

С Ираном тоже не всё просто. Конечно, эта страна поддерживает Армению, но не вмешалась в справедливую войну Азербайджана за освобождение своих земель. В нашем случае Бабаян также пытается внести некое напряжение в умы иранских политиков, которые не всегда согласны с теми или иными действиями Турции, но это большая политика, в которой нет места псевдодипломатам из крохотных сепаратистских анклавов, и на мой взгляд подобные рассуждения Бабаяна отметили только в Азербайджане.