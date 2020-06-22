В Болгарии вернули масочный режим

Как сообщил Ананиев, решение снова ввести отмененный ранее масочный режим было принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни. Так, за 15-дневный промежуток (с 7 по 22 июня) число активных случаев в Болгарии увеличилось на 626. Согласно Ананиеву, это связано с тем, что большинство граждан пренебрегали четким соблюдением санитарных норм.

В связи с ухудшением ситуации вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Ношение масок становится обязательным в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, а также во время проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях. Также усиливается контроль за ношением масок в общественном транспорте, больницах и аптеках. Кроме того, при посещении магазинов и торговых центров люди обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.(РИА Новости)