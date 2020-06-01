В Болгарии пообещали достроить газопровод «Балканский поток» к концу года

В свою очередь Вучич отметил «огромное значение» газопровода для обеих стран. По словам президента, его строительство означает экономический и промышленный рост, а также обеспечивает Болгарию и Сербию одним из наиболее важных энергоресурсов. Он выразил надежду, что соединение болгарской и сербской частей газопровода произойдет в ближайшее время.