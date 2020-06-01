В Болгарии пообещали достроить газопровод «Балканский поток» к концу года

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что проект «Балканский поток» (болгарская часть газопровода «Турецкий поток»), будет досрочно завершен до конца 2020 года, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Вучич в понедельник утром прибыл в Софию, после чего оба лидера на вертолете осмотрели строящийся объект.
Как сообщил Борисов, длина газопровода от болгарско-турецкой до болгарско-сербской границы составит 474 километра. Из них строители уже уложили 280 километров труб, 150 километров которых заварены.
В свою очередь Вучич отметил «огромное значение» газопровода для обеих стран. По словам президента, его строительство означает экономический и промышленный рост, а также обеспечивает Болгарию и Сербию одним из наиболее важных энергоресурсов. Он выразил надежду, что соединение болгарской и сербской частей газопровода произойдет в ближайшее время.
| 2020-06-01T15:24:32+04:00 1 июня 2020, 18:12|12345 (Пока оценок нет)
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