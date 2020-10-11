В Бишкеке ночь прошла без задержаний и мародерства

Минувшая ночь прошла в Бишкеке спокойно, без происшествий, за нарушение комендантского часа никто задержан не был, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в Главном управлении внутренних дел кыргызской столицы.

«Никто не задержан за нарушение комендантского часа в Бишкеке минувшей ночью», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, фактов порчи имущества, объектов бизнеса и мародерства в городе не зафиксировано.

Одновременно местные СМИ сообщают, что сторонники нового премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова всю ночь праздновали его утверждение на пост главы правительства, тем самым нарушив режим комендантского часа.

В ГУВД Бишкека обещали позже объяснить, почему никто не задержан за нарушение общественного порядка.