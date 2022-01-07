В аэропорт «Манас» Бишкека прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Воздушное судно приземлилось около 23:20 (21:20 Баку), пишет «Интерфакс». Также сообщается, что в Бишкек в примерно в 22:10 (20:10 Баку) прилетел на техническую стоянку, также принадлежащий родственникам Назарбаева.

«Принадлежность воздушного судна неизвестна, выполнял коммерческий рейс, и какие пассажиры были мы не знаем, так как в нашу компетенцию это не входит», — заявили агентству в пресс-службе аэропорта.

Представитель «Манаса» пояснил, что в случае дозаправки никто из пассажиров не может покидать борт, и грузы не выгружают.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом Назарбаев, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза.

Вскоре после этого в казахстанском Талдыкоргане протестующим удалось снести памятник экс-президенту.