Волонтеры факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) организовали соревнование по логике, посвященное всемирно известному ученому, основателю теории нечеткой логики Лютфи Заде.

Как сообщает #, в конкурсе приняли участие студенты факультетов истории, прикладной математики и кибернетики, международных отношений и экономики, механико-математического и библиотечно-информационного факультетов. На конкурсе были заданы вопросы из теорий ученого. В финальном туре конкурса, который проходил в два этапа, за победу боролись студенты факультета международных отношений и экономики и механико-математического факультета.

В итоге в финальном этапе победила команда факультета международных отношений и экономики.