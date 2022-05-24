Во дворе Бакинского государственного университета (БГУ), под открытым небом 26-28 мая пройдет I Фестиваль литературы и книги тюркского мира.

Первый день мероприятия, в котором примут участие известные ученые и писатели тюркских государств, называется «День города Шуша», второй день — «День тюркского мира», а третий день — «День Деде Горгуда».

Мероприятие будет организовано Международным союзом тюркских авторов, Объединением писателей Азербайджана, Комитетом Милли Меджлиса по культуре, Международным фондом тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академией, Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентской ассамблеей тюркоязычных стран, БГУ, Министерством культуры и туризма Турции, Институтом Юнуса Эмре, Объединением деятелей науки и искусства Турции, Азербайджанским творческим фондом и др. структурами.

Фестиваль посвящен памяти великих мыслителей тюркского мира Низами, Юнуса Эмре, Алишера Наваи, Махтумгули Фираки, Туголбая Сыдыкбекова и Абая Кунанбаева. С докладами об этих литераторах на фестивале выступят ученые тюркских государств.

В рамках фестиваля состоятся юбилейные мероприятия Мирзы Алекпера Сабира, Гасан бека Зардаби, Ахмеда Джавада, Хуршудбану Натаван, Гусейна Джавида, Ахмеда Байдурсунлу, Мирзы Фатали Ахундзаде, Омара Фаига Неманзаде.

В рамках мероприятия также состоятся презентации книг, изданных Международным фондом тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академией, ТЮРКСОЙ и Объединением писателей Азербайджана.

Отметим, что Фестиваль литературы и книги тюркского мира в следующем году пройдет в Турции.