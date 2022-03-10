Бакинский государственный университет (БГУ) объявляет конкурс среди студентов (бакалавров и магистров) в номинации «Лучший проект», посвященный 27 марта — Дню науки, сообщает #.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами. Первое место: один проект — 1500 манатов; второе место: один проект — 1000 манатов; третье место: один проект — 500 манатов.

Студенты БГУ могут участвовать в конкурсе индивидуально или в составе команды (из 3 человек).

Проект должен касаться хотя бы одной из следующих 5 категорий, и его научная идея должна быть новой. Категории конкурса: социально-ориентированные технологии и социальные инновации; концепция «умного города», «умного села» и «умного дома»; альтернативные энергетические системы; системы водо- и энергосбережения и «умные решения»; безотходные технологии и повторная обработка: новые подходы.

Проекты необходимо отправить до 30 марта на электронный адрес genclayihe@bsu.edu.az.

Для реализации идей проектов-победителей будут созданы условия.

Заявка на участие в конкурсе, правила составления команд и проектов здесь: http://static.bsu.az/ w1/pdf%20elan/BDU-%20%C6%8FN% 20YAX%C5%9EI%20LAY%C4%B0H%C6% 8F-son-edited.pdf