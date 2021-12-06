Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину».

«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал представитель администрации. Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке «вторжения» на Украину.

Представитель администрации США заявил, что страна не планирует применять военную силу против России в случае «вторжения» на Украину.

«Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы», — сказал он.