В Белом доме заявили, что книга Болтона не может быть издана

Белый дом уведомил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, что его книга содержит «значительное количество секретной информации» и не может быть издана в нынешнем виде, сообщает Голос Америки.

В письме, направленном адвокату Болтона Чарльзу Куперу Советом по национальной безопасности, утверждается, что в рукописи есть материалы, попадающие в категорию «совершенно секретно».

«В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом обнародована без удаления этой секретной информации», – говорится в письме.