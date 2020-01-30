В Белом доме заявили, что книга Болтона не может быть издана

Белый дом уведомил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, что его книга содержит «значительное количество секретной информации» и не может быть издана в нынешнем виде, сообщает Голос Америки.

В письме, направленном адвокату Болтона Чарльзу Куперу Советом по национальной безопасности, утверждается, что в рукописи есть материалы, попадающие в категорию «совершенно секретно».

«В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом обнародована без удаления этой секретной информации», – говорится в письме.

| 2020-01-29T23:30:39+00:00 30 января 2020, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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