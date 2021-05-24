В Белом доме пока что не готовы назвать окончательную дату встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Белого дома Джен Псаки.

«Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», — сказала Псаки.

Она отметила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита.